27 Апреля 2021
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Общество Челябинская область
трамвай УКВЗ (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске заключили контракт на поставку 30 трамваев за 1 млрд рублей

ОГКУ "Организатор перевозок Челябинской области" и ООО "Торговый дом СТМ" ("дочка" группы "Синара" бизнесмена Дмитрия Пумпянского) заключили контракт на поставку 30 трамваев стоимостью 1 млрд 59 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального миндортранса.

Напомним, аукцион был объявлен в марте. Начальная цена контракта – 1 млрд 65 млн руб. Поставщик должен будет поставить 30 трамваев 2021 года выпуска, из них не менее 10 трамваев - до 1 сентября текущего года, а остальные – до 29 декабря 2021 г. Аукционной комиссией было принято решение о соответствии требованиям документации только одной заявки, в связи с этим электронный аукцион был признан несостоявшимся. Контракт заключается с ООО "Торговый дом СТМ".

Трамваи для Челябинска будут изготовлены УКВЗ. Комплектация нового трамвая включает наличие специальных мест для маломобильных пассажиров, систему кондиционирования, светодиодную бегущую строку в салоне, наличие оборудования для беспроводного доступа в интернет по технологии Wi-Fi и слотов для USB-зарядки телефонов. В трамвае будут установлены датчики пассажиропотока, видеокамеры в вагоне и видеорегистратор.

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В Челябинске заключили контракт на поставку 30 трамваев за 1 млрд рублей

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Теги: трамвай, УКВЗ, контракт, аукцион,



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