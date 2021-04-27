На выставке в Екатеринбурге покажут барельеф Сталина, который размещался на здании ОДО

Завтра, 28 апреля, в музее окружного Дома офицеров в Екатеринбурге откроется новая экспозиция ко Дню Победы. На ней будет выставлен барельеф Иосифа Сталина, долгое время считавшийся утраченным.

Напомним, что жители уральской столицы уже давно добиваются возвращения барельефа на здание ОДО. Сообщалось, что он был утерян, но позже его удалось отыскать в музее. А в Министерстве обороны РФ даже заявили, что демонтаж был незаконным.

Как сообщили Накануне.RU в движении "За правду" в Екатеринбурге, 28 апреля барельеф Сталина будет выставлен в музее Дома офицеров в ходе открытия новой экспозиции, приуроченной к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Начало мероприятия в 12.00.

Недавно корреспондентам нашего издания удалось взглянуть на скульптуру своими глазами и узнать об ее истории у директора музея ОДО Сергея Конова.