Экс-комунистка из МГД Елена Шувалова пойдет в Госдуму от РПСС Максима Шевченко

Экс-коммунистка, депутат Мосгордумы Елена Шувалова возглавит на выборах в Госдуму московский список "Российской партии свободы и справедливости" (РПСС), об этом сообщается в официальном Telegram-канале партии.

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Шувалову в качестве кандидата представил во время прямого эфира на YouTube лидер РПСС, журналист и политолог Максим Шевченко.

Шувалова пришла в Мосгордуму как представитель КПРФ, но в конце 2019 года ее исключили из партии за "раскольничество" и несогласие с официальной линией партии, сотрудничество с несистемной оппозицией. В этом году Шувалову вместе с также бывшим коммунистом Локтевым исключили уже из фракции КПРФ в Мосгордуме – "за систематическую дискредитацию".