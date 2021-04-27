На Ямале отчим отправится в колонию за развращение падчерицы

43-летний житель Лабытнанги наказан за развратные действия по отношению к школьнице, сообщили Накануне.RU в ямальском окружном управлении СКР.

По данным следствия и суда, в 2019 г. злоумышленник совершал развратные действия без применения насилия в отношении падчерицы (ей было больше 12, но меньше 16 лет). В правоохранительные органы обратилась бабушка пострадавшей, которая узнала о случившемся от внучки.

Суд приговорил преступника к шести годам колонии общего режима с последующим ограничением свободы в два года.