27 Апреля 2021
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Экономика В России Москва
Татьяна Голикова (2019) | Фото: duma.gov.ru

Голикова поручила разобраться с продажей авиабилетов в "закрытые" страны

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова, якобы, поручила Минтрансу разобраться с "Аэрофлотом", который "массово продавал авиабилеты в государства, решение по возобновлению сообщения с которыми правительство еще не приняло".

Документ с таким содержанием сегодня опубликовал Telegram-канал "Майский указ". Подлинность его не установлена. Если поручение действительно дано, то выполнять его будут экс-глава "Аэрофлота, а ныне – глава Минтранса Виталий Савельев и глава Росавиации Александр Нерадько.

Накануне на брифинге в правительстве России Голикова попросила операторов повременить с продаже туров в Турцию и Танзанию, а также другие закрытые пока страны до решения федерального штаба по борьбе с коронавирусом. Ранее штаб закрыл авиасообщение с Турцией до 1 июня, но, по словам Голиковой, это вовсе не значит обязательного открытия границ с началом лета.

"Мы продолжаем вместе с Росавиацией и Ростуризмом активную работу по вывозу наших граждан с территории Турции и с территории Танзании. Вы знаете, что авиационное сообщение приостановлено до 1 июня 2021 года. И здесь я бы обратилась к нашим уважаемым туроператорам, чтобы до решения властей туры на период после 1 июня пока не реализовывались – до тех пор, пока не будет принято окончательное решение, оценивающее эпидемиологическую ситуацию в Турции и Танзании, для того чтобы возобновить возможность посещения нашими гражданами этих государств в целях проведения отпуска и отдыха. Это очень важно, поскольку это финансовые ресурсы наших граждан и с этим нужно быть максимально аккуратными", - заявила Голикова на брифинге.

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Голикова поручила разобраться с продажей авиабилетов в "закрытые" страны

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Теги: татьяна голикова, аэрофлот, продажа билетов, турция, закрытые страны



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Ранее 26.04.2021 16:42 Мск Голикова попросила операторов пока не продавать туры в Турцию на даты после 1 июня

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