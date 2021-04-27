В Тюменской области за сутки произошло еще 60 природных пожаров

В Тюменской области за сутки произошло 60 пожаров лесных и ландшафтных пожаров на общей площади более 4000 га. Об этом сегодня сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, лесных пожаров вчера было 13, ландшафтных - 47.

Также из-за жалоб тюменцев на смог, управление Роспотребнадзора по Тюменской области проводит мониторинг состояния воздуха. Организован отбор проб на содержание вредных веществ в атмосферном воздухе: диоксида серы, диоксида азота, окиси углерода, бензопирена, формальдегида, углерода (сажи), взвешенных веществ, мелкодисперсных частиц.

По состоянию на 26 апреля исследовано 156 проб атмосферного воздуха в населенных пунктах. В областном центре пробы исследованы в центральной и заречной частях города. По результатам исследований, превышений ПДК вредных веществ не выявлено.