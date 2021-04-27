27 Апреля 2021
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Общество В России Москва
навальный, фбк (2020) | Фото: SERGEI KARPUKHIN/ REUTERS

Мосгорсуд наложил на ФБК* ограничения, но какие – сообщить не может

Мосгорсуд вынес решение "о принятии мер предварительной защиты" по делу о признании ФБК* (*ФБК, Фонд борьбы с коррупцией – признан Минюстом НКО-иноагентом), "Штабов Навального" и Фонда защиты прав граждан экстремистскими организациями.

Ранее стало известно, что прокуратура, которая и подала иск, ходатайствовала о приостановке деятельности организаций на территории России до основного решения суда по делу.

И сегодня пресс-служба Мосгорсуда распространила сообщение о таинственных мерах ограничения: "Судьей Мосгорсуда вынесено определение о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий в отношении некоммерческих организаций ФБК* и ФЗПГ. Сам перечень запретов мы не приводим, поскольку дело рассматривается в закрытом режиме, определение не подлежит публикации".

В сообщении также сказано, что копии определения суда будут направлены сторонам – участникам процесса.

Ранее стало известно, что "Штабы Навального" приостановили свою деятельность, в том числе активность в соцсетях.

Дело рассматривается в закрытом режиме, потому что прокуратура Москвы присвоила материалам дела гриф "секретно". При этом надзорное ведомство выпустило заявление по поводу иска, в котором объясняет мотивы. В частности, в прокуратуре считают, что все эти организации пытались изменить конституционный строй в России.

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Мосгорсуд наложил на ФБК* ограничения, но какие – сообщить не может

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Теги: фбк, мосгорсуд, фзпг, штабы навального, прокуратура



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Развитие сюжета:

Ранее 27.04.2021 15:14 Мск Стало известно, какие ограничения наложил суд на ФБК* и ФЗПГ

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