Экономист: Доля российского экспорта в долларах упала, но о крепком рубле по-прежнему никто не думает

Доля российского экспорта в долларах упала ниже 50% в четвертом квартале после многолетней кампании Кремля по снижению зависимости страны от активов США, сообщает Bloomberg. По данным Центрального банка, наибольшее сокращение использования доллара произошло за счет торговли России с Китаем, более трех четвертей которой сейчас ведется в евро.

Экономист Василий Колташов отмечает, что за этот период рубль довольно заметно ослабевал, но даже если бы политики ухода от доллара не было, факторы ослабления рубля все равно оставались. "Так что политика-то в целом правильная, просто необходимо одновременно с ее реализацией думать о том, чтобы рубль, во-первых, был стабильным, во-вторых, чтобы он укреплялся к американской валюте", - сказал Василий Колташов.

При этом доля европейской валюты в общем объеме экспорта подскочила более чем на 10 процентных пунктов, до 36%. Причиной такого смещения акцентов официально стали санкции и постоянные угрозы вмешательства США в нашу экономику.

"Что касается евро, то понятно, что это является своего рода альтернативой, попыткой поддержать те силы в Европе, которые начинают дискуссию о том, должна ли Европа зависеть от американцев или она должна занимать те позиции, которые американцы не могут удерживать. Эти меры могут дать им дополнительные реальные экономические аргументы", - говорит экономист.

С 14 июня американским компаниям запрещается напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния или Минфином. Центральный банк также сократил запасы казначейских облигаций в своих международных резервах, вместо этого накапливая золото и евро. Василий Колташов уверен, что альтернативой доллару на внутреннем рынке могли бы стать монеты из драгметаллов, но пока хранить средства в металлах невыгодно, так что нужно менять систему.

"Нужно обеспечить наличие таких сбережений в монетах и слитках, а также предоставление для граждан возможностей получать доход с металлических депозитов, не так, как сейчас, когда вы покупаете какой-то металл, и если вы захотите его получить, вы должны НДС заплатить. Сейчас это сделано так, что доллар находится в более выгодной позиции. То есть фактически наша система по-прежнему внутри страны заточена на поддержание доллара, тогда как надо сформировать конкурента доллару", - считает эксперт.

В этом смысле у нас уже есть опыт, напоминает Василий Колташов, это опыт советской власти в 20-ые годы, когда был введен серебряный рубль.

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