ФАС возбудила дела на "Северсталь", НЛМК и ММК

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела на основных отечественных производителей горячего плоского металлопроката – "Северсталь", ММК и НЛМК. Антимонопольное ведомство считает, что компании пользовались доминирующим положением на рынке и завышали цены.

"По данным ведомства, рост цен на прокат происходил более быстрыми темпами, чем рост стоимости сырья, необходимого для его производства. Спрос со стороны российских потребителей существенно не увеличился, что, соответственно, не могло вызвать повышение цен более чем на 50% за I полугодие 2021 года", - говорится в заявлении ФАС.

В отношении каждой из компаний возбуждено отдельное дело. В ведомстве считают, что такое рассмотрение позволит избежать доступа компаний-конкурентов к коммерческой информации друг друга и согласования их позиции и действий.

"В случае установления факта нарушения организациям могут быть назначены оборотные штрафы", - пригрозила ФАС.