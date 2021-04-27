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танки Т-34, &quot;За Кошкина&quot; (2018) | Фото: Накануне.RU

Уралвагонзавод готовит технику для парада в Нижнем Тагиле

К 9 мая в цехах Уралвагонзавода (в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) полным ходом идет подготовка танков Т-34-85, Т-90С и боевой машины поддержки танков "Терминатор". Планируется, что эти машины примут участие в Параде Победы в Нижнем Тагиле. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УВЗ.

Символ Победы, легендарную "тридцатьчетверку", по традиции начали готовить первой. Целый год она стоит в музее бронетанковой техники Уралвагонзавода, а в апреле отправляется на танковый конвейер для плановой диагностики. В сборочном цехе проводится уборка машины, дозаправка, проверяется смазка и др. Обновляются аккумуляторные батареи.

Бок о бок с ветераном в цехе стоят современные бронемашины – Т-90С и БМПТ. Как и Т-34-85, они тоже проходят диагностику, но в глубоком техобслуживании не нуждаются: эти машины находятся в прекрасном состоянии. Кроме того, технику моют и красят в малярно-сдаточном цехе, на это уходит 7-8 часов. Следом на гусеничные ленты наденут асфальтоходы, чтобы танки могли пройти по асфальту, не портя дорожное покрытие. Финальный лоск наведут уже на отправной точке у кинотеатра "Современник".

Стать частью экипажей для проезда по главной площади города – почетная миссия. Для участия в Параде Победы выбирают лучших из лучших. В этом году Т-34-85 поведут Павел Семенов, Вячеслав Елохин и Николай Лаптев. Виктор Симочкин, Вячеслав Сутормин, Дмитрий Гончаров поприветствуют зрителей парада из Т-90С, а Евгений Булашев, Максим Анохин и Константин Гусев – из БМПТ.

"Я не первый год веду "тридцатьчетверку" 9 Мая, но каждый год испытываю особенные эмоции. Мои деды, дядьки и отец воевали в Великую Отечественную войну. Отец был сапером, при отступлении в 1941 году взорвал Ахтырский мост и получил орден Отечественной войны 2-й степени. В мирное время работал учителем", - поделился водитель-испытатель Уралвагонзавода Павел Семенов.

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Уралвагонзавод готовит технику для парада в Нижнем Тагиле

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Теги: Уралвагонзавод, 9 мая



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