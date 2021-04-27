На Южном Урале мать не пускала медиков к четырехлетнему сыну с ожогами

В Копейске проводится доследственная проверка по факту получения ожогов четырехлетним мальчиком, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По предварительным данным, мальчик с сестрой остались одни в комнате без присмотра взрослых. В этот момент на ребенке вспыхнула одежда в результате неосторожного обращения с зажигалкой.

Как рассказали местные жители, женщина несколько дней не пускала медиков к ребенку. Мальчика госпитализировали только после вызова полиции. Сейчас ребенок с ожогами тела находится в больнице.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведения проверки взято на контроль исполняющим обязанности руководителя следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - рассказали в региональном СК.