27 Апреля 2021
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Экономика В России
(2004) |

Еще 4,7 млрд рублей: правительство продлило программу туристического кешбэка

Правительство России продлило программу туристического кешбэка, которая предусматривает возвращение 20% затрат на турпоездки по России.

"Выделим дополнительно 4,7 млрд руб. на продление этой программы. Она была запущена в прошлом году и пользуется большим спросом. В марте на ее третий этап было направлено еще 2 млрд руб. И этой возможностью уже воспользовались почти 700 тыс. человек", - сообщил на совещании с правительством премьер-министр Михаил Мишустин.

Он попросил Ростуризм и Минфин максимально быстро подготовить необходимые поправки в правила реализации программы.

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Еще 4,7 млрд рублей: правительство продлило программу туристического кешбэка

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Теги: кешбэк, внутренний туризм, продление программы



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