27 Апреля 2021
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Экономика В России
Владимир Путин в Артеке, Артек, детский лагерь (2017) | Фото: Пресс-служба Кремля

Родители пытаются вернуть путевки в детские лагеря, чтобы после 20 мая купить их с кешбэком

Заявление президента России о введении кешбэка за путевки в детские лагеря привело к настоящему коллапсу рынка. В ожидании начала продаж таких путевок родители просто перестали покупать места в лагерях, а те, кто уже купил, пытаются вернуть их.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков был вынужден констатировать сегодня, что обратной силы решение президента не имеет, поэтому кешбэк не будет распространяться на ранее купленные туры.

Напомним, родителям был обещан кешбэк в размере 50% за детский отдых, объявление сделано 21 апреля, к этому моменту уже многие купили путевки.

Бизнесу сложно будет пойти навстречу покупателям из-за отсутствия свободных средств в связи с прошлогодним простоем и затратами на подготовку к предстоящему сезону. Операторы лагерей рассчитывают, что Ростуризм откажется от кэшбэка за детский отдых в пользу выплаты родителям субсидии после смены, пишет "Коммерсант".

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 26 апреля заявил, что на программу кэшбэка за отдых в детских лагерях планируется выделить 5 млрд руб., компенсацию могут получить 357 тыс. детей. Участники рынка получили 23 апреля письмо от Ростуризма с приглашением присоединиться к программе кэшбэка стационарным организациям детского отдыха, работающим с ними туроператорам и системам бронирования. В Ростуризме заявили, что продажу путевок предварительно планируется начать после 20 мая.

На рынке говорят, что 60-70% родителей уже спланировали отдых детей в лагерях.

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Родители пытаются вернуть путевки в детские лагеря, чтобы после 20 мая купить их с кешбэком

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Теги: кешбэк, детский отдых, детский лагерь



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