27 Апреля 2021
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Происшествия Свердловская область
полиция, мигалки (2018) | Фото: Накануне.RU

Водитель, который снес мост в Екатеринбурге, лишен прав на 15 месяцев

Шофера грузовика, по чьей вине произошло обрушение пешеходного моста в Екатеринбурге, надолго лишили водительских прав.

Напомним, все случилось вечером 24 апреля: в районе 42 км Екатеринбургской кольцевой автодороги обрушился надземный пешеходный мост. В ГИБДД установили, что водитель седельного тягача MAN при перевозке мобильной сортировочной установки не учел габариты груза и допустил наезд на мост.

В результате тот сошел с опор и упал на проезжую часть. Шофер не остановился и поехал дальше, пока его не нашли полицейские.

Водителем грузовика оказался 42-летний житель Татарстана, имеющий стаж за рулем в 22 года. В отношении него было составлено сразу пять административных материалов.

Мост, ЕКАД(2021)|Фото: vk.com, Типичный Екатеринбург

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Екатеринбурга, за оставление места ДТП, участником которого он являлся, суд лишил водителя права управления транспортными средствами на 15 месяцев. Разбирательство инцидента сейчас продолжается.

В Госавтоинспекции заверили, что решение будет принято и по остальным нарушениям мужчины: управление без государственных регистрационных знаков, повреждение дорожного сооружения, управление без тахографа и нарушение правил движения крупногабаритного транспортного средства.

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Водитель, который снес мост в Екатеринбурге, лишен прав на 15 месяцев

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Теги: водитель, мост, права, суд, Екатеринбург



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