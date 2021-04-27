Водитель, который снес мост в Екатеринбурге, лишен прав на 15 месяцев

Шофера грузовика, по чьей вине произошло обрушение пешеходного моста в Екатеринбурге, надолго лишили водительских прав.

Напомним, все случилось вечером 24 апреля: в районе 42 км Екатеринбургской кольцевой автодороги обрушился надземный пешеходный мост. В ГИБДД установили, что водитель седельного тягача MAN при перевозке мобильной сортировочной установки не учел габариты груза и допустил наезд на мост.

В результате тот сошел с опор и упал на проезжую часть. Шофер не остановился и поехал дальше, пока его не нашли полицейские.

Водителем грузовика оказался 42-летний житель Татарстана, имеющий стаж за рулем в 22 года. В отношении него было составлено сразу пять административных материалов.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Екатеринбурга, за оставление места ДТП, участником которого он являлся, суд лишил водителя права управления транспортными средствами на 15 месяцев. Разбирательство инцидента сейчас продолжается.

В Госавтоинспекции заверили, что решение будет принято и по остальным нарушениям мужчины: управление без государственных регистрационных знаков, повреждение дорожного сооружения, управление без тахографа и нарушение правил движения крупногабаритного транспортного средства.