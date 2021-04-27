Губернатор Прикамья не станет участвовать в праймериз "ЕР"

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не будет участвовать в праймериз "Единой России". Об этом сегодня сообщил сам глава региона на встрече с главными редакторами СМИ, передает корреспондент Накануне.RU.

Партийные тройки "Единой России" на выборах в Госдуму и заксобрание будут формироваться не в результате праймериз, а решением партийных органов. Махонин возглавит общекраевой список "ЕР".

Отметим, что единственным губернатором России, который заявился на праймериз, стал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Свое решение принять участие в праймериз он объяснил желанием поддержать "предстоящие выборы и своих товарищей".