Россия и Таджикистан создают совместную систему ПВО – Сергей Шойгу

Россия и Таджикистан создают объединенную систему противовоздушной обороны. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время переговоров со своим таджикским коллегой Шерали Мирзо в Душанбе.

По словам Шойгу, общая система ППВО повысит надежность охраны границы в воздушном пространстве.

Также он отметил, что Россия для укрепления боевого потенциала ВС Таджикистана поставляет республике вооружение и технику, готовит на безвозмездной основе в российских военных вузах квалифицированные кадры для таджикистанской армии, передает "Интерфакс".