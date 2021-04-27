27 Апреля 2021
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Общество В России
педофилия насилие (2010) | Фото: http://kp.ru/upimg/5a3e8f353c90697f8fa8aa939d18ebfb3dd46ab0/1020411.jpg

Россия готова перейти на МКБ-11 и сделать шаг к легализации педофилии?

Россия готова перейти на новую редакцию Международной классификации болезней (МКБ-11) до 2025 года. Об этом пишут "Известия".
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Готовность принять новую зарубежную классификацию подтвердила директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Ольга Кобякова. По ее словам, документ, спущенный ВОЗ, уже переводят для внедрения его в России. Он разработан в рамках глобализации для отслеживания тенденций и ведения статистики в области здравоохранения во всем мире.

Новость была подана со следующим заголовком: зависимость от компьютерных игр признают болезнью. Однако гораздо важнее и опаснее то, что в МКБ-11 делается шаг к легализации педофилии и содомии. Документ нормализует гомосексуализм как вариант "психосексуального здоровья", а педофилия не требует психиатрического лечения, если педофил "не испытывает дискомфорта от своего состояния".

Постепенная легализация педофилии и прочих половых извращений видна из следующего. В МКБ-9 педофилия была определена как "половое извращение, при котором взрослый человек проявляет сексуальную активность по отношению к ребенку того же пола или противоположного пола". В МКБ-10 педофилия - это "сексуальная тяга к детям (мальчикам, девочкам или к тем и другим), обычно препубертатного или раннего пубертатного возраста", то есть уже не извращение. А в МКБ-11 педофилия определяется просто как расстройство. Важнейшей и опаснейшей является следующая фраза: "Для постановки диагноза педофильного расстройства человек должен действовать в соответствии с этими мыслями, фантазиями или побуждениями или быть сильно обеспокоен ими". То есть это все лишь фантазии и если педофил не сильно беспокоится и еще не совершил преступления, то лечить его нельзя.

Также в МКБ-11 уже не считается болезнью транссексуализм, хотя в действующей МКБ-10 еще является. Подобное было с гомосексуализмом: в МКБ-9 он был болезнью, а в МКБ-10 уже нет. Параллельно шло и продвижение содомии. Продвижение транссексуализма станет основанием для навязывания "права на смену пола" для подростков, как это уже имеет место в странах Запада.

Понимают ли российские власти, чтó они принимают в МКБ-11, или делают это осознанно?

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Россия готова перейти на МКБ-11 и сделать шаг к легализации педофилии?

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Теги: педофилия, МКБ-11, ВОЗ



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