Минпросвещения нашло учебник истории, который шокировал Путина

Минпросвещения России отчиталось о поиске учебника истории, который раскритиковал в послании Федеральному собранию Владимир Путин. Оказалось, что в школах его не используют, да и вообще, "в учебниках из федерального перечня, используемых в настоящее время в школах, нет существовавших в старых изданиях ошибок и искажений, на которые обращал внимание глава государства".

Тем не менее, выявлен учебник "История России и мира" для 11-го класс под редакцией О.В. Волобуева, "содержание которого крайне слабо отражает события Сталинградской битвы". По данным министерства, учебник вышел в свет в 2013 году и используется в российских колледжах.

"По мнению экспертов, в настоящее время в организациях среднего профессионального образования и профобучения, в отличие от школ, отсутствует механизм качественного подбора учебной литературы", - очень самокритично рапортует ведомство, которое, собственно, за качество образования в ссузах и отвечает.

Напомним, президент России в послании заявил: "До сих пор еще, знаете, открываю некоторые школьные учебники, с удивлением смотрю, что там написано, как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно! Все что угодно там написано, и о "втором фронте", только про Сталинградскую битву ничего не сказано – бывает и такое. Просто удивительно! Просто не знаю, даже не хочу комментировать".