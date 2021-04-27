Прокуратура проводит проверку из-за вырубки деревьев в Челябинске

В Челябинске прокуратура проводит проверку по факту вырубки деревьев в микрорайоне "Парковый", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В администрации города заявили, что вырубка деревьев является незаконной и не имеет отношения к строительству детского сада. Материалы дела были направлены в прокуратуру региона для принятия мер.

При этом в микрорайоне запланирована вырубка под строительство детского сада. Запланирована компенсационная высадка зеленых насаждений.