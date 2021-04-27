Гордума Екатеринбурга внесла корректировки в зоны застройки и землепользования

В Екатеринбурге начали вносить корректировки в зоны застройки и землепользования. Так, изменен тип зоны земля в районе улице Студенческая (известно, что дома именно на этой улице вскоре подвергнут расселению). Как передает корреспондент Накануне.RU, представители администрации города анонсировали новации на заседании гордумы.

Помимо анонсированного ранее участка "под реновацию" в квартале улиц Блюхера – Студенческая – Кулибина – Комсомольская (установление зоны Ж – 5 для многоэтажной жилой застройки), другие внесенные изменения в документацию связаны со скорым строительством школ в различных районах. Так, на улице Рощинская планируют построить школу на 1,5 тыс. мест. Также школы появятся на улице Щорса и в квартале улиц Малышева – Шейнкмана – Радищева – Московская и на улице Советская.