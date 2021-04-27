На Среднем Урале ищут убийцу 90-летнего ветерана труда

На Среднем Урале убит ветеран труда. Сейчас преступника ищут.

Убийство было совершено в городе Реж. Известно, что погибшему мужчине было 90 лет.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Убийство", "Нарушение неприкосновенности жилища" и "Кража".

В ходе расследования назначен комплекс экспертиз (дактилоскопическая, генетическая, пожарно-техническая, товароведческая и ряд других).

"Допрошены свидетели. Также выполняются иные необходимые мероприятия, по результатам которых будет дана объективная правовая оценка данному преступлению", - добавили в СКР.