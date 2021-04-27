На Среднем Урале ищут убийцу 90-летнего ветерана труда
На Среднем Урале убит ветеран труда. Сейчас преступника ищут.
Убийство было совершено в городе Реж. Известно, что погибшему мужчине было 90 лет.
Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Убийство", "Нарушение неприкосновенности жилища" и "Кража".
В ходе расследования назначен комплекс экспертиз (дактилоскопическая, генетическая, пожарно-техническая, товароведческая и ряд других).
"Допрошены свидетели. Также выполняются иные необходимые мероприятия, по результатам которых будет дана объективная правовая оценка данному преступлению", - добавили в СКР.