Кравцов считает, что воспитывать детей должен и интернет

27 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про экономическое предательство

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Министр просвещения России Сергей Кравцов. (2021) | Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

Кравцов считает, что воспитывать детей должен и интернет

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал четыре принципа воспитания детей. Об этом он рассказал на президиуме Совета законодателей России при Федеральном Собрании.
Читайте также:

Сами принципы сформулированы довольно странно.

"Первое - мы должны формировать следующие ценностные ориентиры: мир, Отечество, семья, природа, культура, труд, знания и здоровье", - сказал он.

На первый взгляд, все верно, но такие ценности, как мир, природа и здоровье, в свете новых идеологических течений могут быть истолкованы совершенно превратно.

"Второе - воспитание должно быть интегрировано в ежедневный образовательный процесс. Если у нас уроки будут по-одному проходить, в семье будет по-другому, а вне учебной деятельности третье, то никакого единого воспитательного процесса и пространства не будет. Третье - формирование моделей поведения на примере позитивных героев. Четвертое - это единое образовательное воспитательное пространство на всех уровнях образования. Здесь не только школа воспитывает, но и СМИ, интернет", - рассказал Кравцов.

Заявление о том, чтобы в школе и семье воспитывали одинаково, настораживает в свете проталкивания ювенальных технологий. Семья должна воспитывать так, как ей указывает государство? На это предположение наталкивает недавнее заявление Кравцова, что для родителей будут созданы некие воспитательные программы ввиду того, что принят президентский закон о воспитании в школах.

Вызывает тревогу и четвертый принцип Кравцова - о роли СМИ и интернета. Что он означает, знает, наверное, только сам Кравцов. Родительская общественность много лет указывает на разрушительную роль интернета в воспитании, а министр призывает "воспитывать" через интернет.

При этом он умолчал о целях воспитания, как отмечает "Родительское всероссийское сопротивление".

"Судя по ценностям, положенным им в основу, это воспитание обывателя с крепким здоровьем, наслаждающегося спокойной, мирной жизнью в приятной обстановке. При этом следует учесть, что ценность труда абсолютно нивелирована культом золотого тельца", - пишет РВС.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Кравцов считает, что воспитывать детей должен и интернет

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: кравцов, образование, воспитание, дети, интернет



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети