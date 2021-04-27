Кравцов считает, что воспитывать детей должен и интернет

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал четыре принципа воспитания детей. Об этом он рассказал на президиуме Совета законодателей России при Федеральном Собрании.

Сами принципы сформулированы довольно странно.



"Первое - мы должны формировать следующие ценностные ориентиры: мир, Отечество, семья, природа, культура, труд, знания и здоровье", - сказал он.

На первый взгляд, все верно, но такие ценности, как мир, природа и здоровье, в свете новых идеологических течений могут быть истолкованы совершенно превратно.

"Второе - воспитание должно быть интегрировано в ежедневный образовательный процесс. Если у нас уроки будут по-одному проходить, в семье будет по-другому, а вне учебной деятельности третье, то никакого единого воспитательного процесса и пространства не будет. Третье - формирование моделей поведения на примере позитивных героев. Четвертое - это единое образовательное воспитательное пространство на всех уровнях образования. Здесь не только школа воспитывает, но и СМИ, интернет", - рассказал Кравцов.

Заявление о том, чтобы в школе и семье воспитывали одинаково, настораживает в свете проталкивания ювенальных технологий. Семья должна воспитывать так, как ей указывает государство? На это предположение наталкивает недавнее заявление Кравцова, что для родителей будут созданы некие воспитательные программы ввиду того, что принят президентский закон о воспитании в школах.

Вызывает тревогу и четвертый принцип Кравцова - о роли СМИ и интернета. Что он означает, знает, наверное, только сам Кравцов. Родительская общественность много лет указывает на разрушительную роль интернета в воспитании, а министр призывает "воспитывать" через интернет.

При этом он умолчал о целях воспитания, как отмечает "Родительское всероссийское сопротивление".

"Судя по ценностям, положенным им в основу, это воспитание обывателя с крепким здоровьем, наслаждающегося спокойной, мирной жизнью в приятной обстановке. При этом следует учесть, что ценность труда абсолютно нивелирована культом золотого тельца", - пишет РВС.