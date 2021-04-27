Свердловский оргкомитет опроверг обвинения в принуждении родителей детсадовцев голосовать на праймериз "ЕР"

Оргкомитет праймериз "ЕР" опроверг информацию о принуждении родителей воспитанников уральских детских садов участвовать в предварительном голосовании партии. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном отделении "ЕР".

"Организатором предварительного голосования партии является региональный оргкомитет, который не имеет никаких правовых оснований "рассылать указания" в образовательные и дошкольные учреждения. Более того, есть ясное понимание того, что подобные методы принуждения могут вызвать только обратную реакцию у людей", - заявили в пресс-службе.

В случае, если на гражданина оказывается какое-либо давление, необходимо знать следующее:

Участие гражданина в качестве выборщика на предварительном голосовании является строго добровольным и к нему не могут применяться какие-либо санкции за отказ в голосовании;

Предварительное голосование партии проходит в онлайн-формате, нет никаких счетных участков, избиратель может проголосовать из дома с домашнего компьютера;

Подобные действия по принуждению граждан могут быть провокацией со стороны политических оппонентов партии для дискредитации процесса внутрипартийного голосования.

По всем возникающим вопросам, относящимся к праймериз "Единой России", можно обратиться в оргкомитет по телефону: 355-00-20.