Общая смертность в России в 2020 году выросла почти на 18% - Минздрав

Общая смертность в России в 2020 году выросла на 17,9% по сравнению с 2019-м годом, следует из отчета Минздрава России "Об итогах работы Минздрава в 2020 году и задачах на 2021 год".

В документе приводятся и другие цифры. Так, ожидаемая продолжительность жизни в стране снизилась почти на два года, составив, по итогам 2020-го года, 71,5 года.

Во время послания Федеральному собранию 21 апреля президент России Владимир Путин также констатировал снижение продолжительности жизни, он связал это с пандемией коронавируса: "Наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения, добиться, чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет. Статистика дает нам, к сожалению, неутешительные, нерадостные цифры. Мы видим даже определенное снижение. Понятно, с этой пандемией что происходит. Но стратегических целей в этом направлении, на этом важнейшем направлении, мы отменять не будем".

Накануне стало известно, что и у Минэкономразвития прогнозы мрачные. Так, в документе "Сценарные условия, основные параметры социально-экономического развития России до 2024 года" говорится, что за три года население страны сократится на 1,2 млн человек. Ведомство исходит из того, что в 2021 году население страны в среднем составит 145,9 млн. Поскольку на начало года оно было 146,2 млн, то ожидаемое сокращение к концу года составит 0,6 млн. При этом сюда входит миграционный прирост.

Интересно, что в предыдущем прогнозе, сделанном в сентябре 2020 года, Минэкономразвития ожидало, что за 2020 год убыль населения составит всего 0,2 млн. По факту оно достигло 0,6 млн (0,1 млн миграционного прироста при 0,7 млн "естественной" убыли). И уже в сентябре было понятно, что смертность и убыль резко увеличатся, а рождаемость продолжает падать. То есть прогноз ведомства значительно отстает от реальности.