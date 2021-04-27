Перед майскими праздниками Свердловскую область начали обрабатывать от клещей

В Свердловской области начались акарицидные обработки территорий.

Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, по данным на 26 апреля на Среднем Урале зарегистрировано 1 тыс. 588 пострадавших от присасывания клещей, что в 1,4 раза ниже аналогичного периода прошлого года (2 тыс. 149). Случаи выявлены в 58 муниципалитетах области. В Екатеринбурге зарегистрировано 724 пострадавших от клещей, в том числе 107 детей.

По данным ведомства, в 2021 году в Свердловской области запланировано проведение акарицидных обработок на территории в 10 тыс. 200 га. На сегодняшний день обработано 46 га.

Как напомнили в Роспотребнадзоре, самой надежной защитой от клещевого энцефалита является вакцинация. Прививки проводятся круглогодично, а начать вакцинацию можно в любое время года. Особенно актуально это перед сезоном выезда на природу, в том числе во время предстоящих майских праздников.