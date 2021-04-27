27 Апреля 2021
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первомай, первое мая, 1 мая, день весны и труда (2013) | Фото:

В Тюмени коммунисты намерены выйти на митинг в гайд-парке 1 мая, несмотря на запрет

Власти Тюмени не согласовали первомайское шествие и митинг. Заявку на его проведение подавали КПРФ Тюменской области и РКРП во главе с Александром Черепановым.

Однако из-за действующих в регионе "ковидных" ограничений коммунистам было рекомендовано перенести проведение акции на более поздний срок, когда эпидемиологическая обстановка стабилизируется.

Как сообщила Накануне.RU лидер Тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева, несмотря на запрет, коммунисты все же соберутся 1 мая в гайд-парке, для собраний в котором по закону не требуется получать разрешение властей.

Напомним, из-за "ковидных" ограничений День Победы пройдет в том же формате, что и в 2020 г. - в режиме онлайн. Ранее региональный оперштаб по противодействию коронавирусу продлил действующие ограничения до 23 мая. В Тюменской области продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей.

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В Тюмени коммунисты намерены выйти на митинг в гайд-парке 1 мая, несмотря на запрет

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Теги: 1 мая, первомай, митинг, шествие, коммунисты, КПРФ, РКРП



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