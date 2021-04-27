На Южном Урале с мэрии города взыскали 7,7 млн рублей, которые были потрачены не по целевому назначению

Администрацию Каслей через суд обязали вернуть в бюджет района свыше 7,7 млн рублей, сообщили Накануне.RU в Главном контрольном управлении Челябинской области.

В 2016 году ГКУ проверило исполнение контрактов на выполнение работ по реконструкции и ремонту фильтровальной станции города Касли. Было установлено, что у администрации города отсутствует утвержденная проектно-сметная документация на объект, а субсидия в размере 7,7 млн руб. была использовала не по целевому назначению.

Администрация района обратилась в суд с требованием взыскать с мэрии города использованные не по целевому назначению бюджетные деньги. Суд требование удовлетворил. Теперь мэрия Каслей обратилась в суд с заявлением о рассрочке исполнения решения суда о взыскании денежных средств.