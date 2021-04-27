Мэрия Кызыла запретила продажу алкоголя в городе на все длинные майские праздники

Мэрия Кызыла объявила о запрете продажи алкоголя в праздничные и выходные майские дни (с 1 по 10 мая) "в целях обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущественных прав горожан".

В постановлении мэрии столицы Тывы говорится, что розничная продажа алкогольной продукции, в том числе и пива, запрещается во всех торговых точках, за исключением заведений общепита.

Впрочем, руководителям кафе и ресторанов также рекомендовано "снять с реализации алкогольную продукцию, пиво и напитки на его основе".

Также будет запрещено приносить с собой алкогольные напитки на праздничные мероприятия, посвященные Первомаю и Дню Победы. Полиция будет устраивать специальные рейды на территории города и прилегающих поселений.