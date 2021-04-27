27 Апреля 2021
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Гринвич Гипербола магазин супермаркет прилавок винный отдел вино алкоголь (2014) | Фото:Накануне.RU

Мэрия Кызыла запретила продажу алкоголя в городе на все длинные майские праздники

Мэрия Кызыла объявила о запрете продажи алкоголя в праздничные и выходные майские дни (с 1 по 10 мая) "в целях обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущественных прав горожан".

В постановлении мэрии столицы Тывы говорится, что розничная продажа алкогольной продукции, в том числе и пива, запрещается во всех торговых точках, за исключением заведений общепита.

Впрочем, руководителям кафе и ресторанов также рекомендовано "снять с реализации алкогольную продукцию, пиво и напитки на его основе".

Также будет запрещено приносить с собой алкогольные напитки на праздничные мероприятия, посвященные Первомаю и Дню Победы. Полиция будет устраивать специальные рейды на территории города и прилегающих поселений.

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Мэрия Кызыла запретила продажу алкоголя в городе на все длинные майские праздники

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Теги: кызыл, запрет, продажа алкоголя, майские праздники



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