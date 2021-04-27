27 Апреля 2021
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проект Дальневосточный гектар, Дальний восток, люди, огород (2016) | Фото: vladnews.ru

Каждый пятый россиянин изменил планы на майские праздники после указа Путина

Почти каждый пятый россиянин (18%) изменил свои планы на грядущие майские праздники после того, как президент России объявил, что они продлятся 10 дней. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром сервиса SuperJob.

Аналитики отмечают, что далеко не все россияне оказались рады внезапным выходным. Вот цитаты возмущенных: "Поликлиника отказывает в процедурах на основании продления выходных"; "Подарок" для честных бизнесменов. Из чего платить зарплату в эти дни? Бюджетом это не предусмотрено".

И действительно, в указе президента говорится, что выходные дни должны быть "с сохранением заработной платы".

Чаще всего россияне называют местом своего майского отдыха дачу. До выхода указа Путина на нее собирались 11% опрошенных, после – 13%. В родном городе проведут время 55% респондентов. Немного увеличилось число тех, кто поедет на природу (с 6 до 7%). Поездку в другой город или другую страну планируют 3%.

До объявления каникул работать в майские праздники собиралось максимальное с 2012 года число россиян (17%), сейчас их количество снизилось до 13%.

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Каждый пятый россиянин изменил планы на майские праздники после указа Путина

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Теги: майские праздники, указ путина, длинные выходные



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