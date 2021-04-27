27 Апреля 2021
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Общество В России Москва
пресса, каска, увз (2019) | Фото: vk.com

В Москве полиция пришла к журналистам, освещавшим несанкционированные акции 21 апреля

Полиция начала вызывать журналистов, освещавших несанкционированные акции 21 апреля. Так, главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил в своем Telegram-канале: "Полиция пришла домой к корреспонденту Эха Москвы Олегу Овчаренко, освещавшему в соответствии с редакционным заданием 21 апреля на улицах Москвы. Требует явиться в ОВД и предъявить редакционное задание от 21.04 и пресс-карту". Он также призвал "приготовиться" всех семерых корреспондентов станции, работавших в этот день на улице.  

Овчаренко рассказал о ситуации в эфире радио: "Приходили ко мне по месту прописки. Участковый пришел к моим родственникам, и с их слов <…> они объявили, что мне вменяется административное правонарушение за участие в несанкционированной акции. И в данном случае они пока не говорили, что меня задерживают. Речь шла о том, чтобы я явился на опрос и показал пресс-карту и редакционное задание. Но при этом никакой повестки на определенный день и время они отдать родственникам отказались". Журналист говорит, что на видеозаписи полицейские не увидели у него пресс-карты.

Также сообщается, что был задержан корреспондент "Дождя" Алексей Коростелев. В редакции телеканала утверждают, что он находился на акции как сотрудник СМИ – у него была пресс-карта, редакционное задание и жилет с надписью "пресса".

В минувшие выходные во многих российских городах силовики задерживали, а суды отправляли под административный арест или приговаривали к штрафу участников несогласованных акций протеста, прошедших в более чем сотне городов России 21 апреля.

По данным "ОВД-Инфо", такие "поздние" визиты к участникам митингов прошли даже в тех городах, где непосредственно в день акции задержаний почти не было, например, в Москве.

"Не успели многие порадоваться, что в Москве в прошлый раз протестный митинг прошел мирно и без эксцессов, как начались задержания его участников на основании оперативной видеосъемки. Московская оттепель оказалась банальной двухходовкой, в которой о неотвратимости наказания за попытки мирно собираться и протестовать речь идет во второй серии", - пишет в Facebook политолог Константин Калачев.

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В Москве полиция пришла к журналистам, освещавшим несанкционированные акции 21 апреля

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Теги: несанкционированные акции, журналисты, сми



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