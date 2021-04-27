27 Апреля 2021
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Общество Тюменская область
завод ростсельмаш, комбайн (2014) | Фото: накануне.RU

В Тюменской области начался яровой сев зерновых и зернобобовых культур

Сельскохозяйственные товаропроизводители четырех районов Тюменской области начали яровой сев. В трёх из них уже приступили к севу зерновых и зернобобовых культур, сообщили Накануне.RU в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области.

В Ишимском районе ООО "Ишимагропродукт" посеяло 70 га гороха, в Абатском районе одним из крестьянско-фермерских хозяйств произведён посев 10 га овса, а в Ялуторовском районе ООО "Дружба-Нива" приступило к посеву горчицы (пройдено 50 га). Началась и посадка картофеля. Первым на поля с данной культурой вышло одно из крестьянских хозяйств Тюменского района, где был высажен один га раннего картофеля. В 2021 г. в Тюменской области яровой сев составит почти 826 тыс. га. Общая же площадь посева превысит 1 млн га. При этом больше 700 тыс. га – площади возделывания зерновых и зернобобовых культур. Кормовые культуры планируется разместить на площади чуть более 272 тыс. га. Площади картофеля и овощей открытого грунта сохранятся на уровне 2020 г. – 8,2 тыс. и 1,2 тыс. га соответственно.

Отметим, сразу 19 новых машин и агрегатов появилось в автопарке сельхозпредприятий Тюменского района. Так, АО "Успенское" купило четыре трактора, посевной комплекс, соломоизмельчитель, культиватор, гидрофицированный агрегат (с гидроприводом). ООО "Каменское-2" выведут на поля новые сеялки и сцепку, агрофирма "Луговская" – гидрофицированные сцепки борон, АО "Мальковское" – трактор и разбрасыватели удобрений, крестьянское хозяйство "Пчела" – сеялку. Вся техника куплена за собственные средства аграриев – суммарно её стоимость – более 65 млн руб. Самое значительное приобретение – трактор и посевной комплекс "Джон Дир" стоимостью более 37 млн руб.

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В Тюменской области начался яровой сев зерновых и зернобобовых культур

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Теги: аграрии, посевная



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