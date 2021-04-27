Министерство транспорта предложило ввести в аэропортах сегрегацию людей по "вакцинному статусу"

Министерство транспорта России предложило ввести специальные коридоры в аэропортах для вакцинированных от коронавируса, сообщают "Известия".

Изначально инициатива будто бы принадлежала посольству ОАЭ в Москве и касалась граждан этой страны. Посольство обратилось в МВД, а те - в Росавиацию и Роспотребнадзор.

По данным газеты, Роспотребнадзор выступил против. В Минтрансе же считают, что вопрос необходимо проработать. Эксперты считают, что выгоды пассажирам от этого не будет. Также отмечается, что нет единых международных подходов к использованию информации о вакцинированных. Это усложнит контрольные процедуры.

Но никто не указывает на то, что предлагается ввести сегрегацию по "вакцинному статусу" . При этом интересно и то, почему сегрегация относится только к прививкам от коронавируса. Ведь ее можно распространить и на другие заболевания и поражать в правах тех, кто не сделал какую-то другую прививку.

Накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС летом разрешит въезд тем, кто ввел себе одну из вакцин, утвержденных Европейским медицинским агентством. Это решение станет узаконенным поражением в правах на трансграничное передвижение тех, кто не вакцинировался. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал это созданием "разделительных линий" и ущемлением прав людей по признаку вакцинации.