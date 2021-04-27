27 Апреля 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
(2004) | Фото: www.yagd.ru

В Югре предприниматели незаконно повысили цены на продукты

В Кондинском районе местные предприниматели незаконно завышали цены на социально-значимые продукты питания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Нарушения были зафиксированы в поселке Болчары. Цены завысили на молочную продукцию, макаронные изделия, крупы, хлеб, овощи и фрукты. Накрутка составляла до 45%.

"В связи с этим прокуратурой в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, допустивших данные нарушения, возбуждены производства по делам об административных правонарушениях по ч.1 ст.14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования). Постановлениями территориального отдела Роспотребнадзора по ХМАО-Югре хозяйствующие субъекты привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении.

Кроме того, руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям внесены представления, по итогам рассмотрения которых цены на продукты приведены в соответствие с законом, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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В Югре предприниматели незаконно повысили цены на продукты

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Теги: продукты, завышение цен, прокуратура



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