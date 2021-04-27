Референдум по поправкам в конституцию может пройти в Белоруссии в январе-феврале 2022 года

Референдум по внесению поправок в конституцию Белоруссии может пройти в январе-феврале 2022 года, передает РИА Новости со ссылкой на главу Центральной избирательной комиссии республики Лидию Ермошину.

"Референдум пройдет в те сроки, которые обозначил президент на Всебелорусском собрании — в январе-феврале следующего года. По сути дела, если говорить о январе и о совмещении с местными выборами, то здесь иной даты, кроме крайней, нет, а крайняя дата (крайнее возможное воскресенье – прим. ред.) – 16 января", - сообщила глава ЦИК.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что референдум пройдет "примерно через год" (дело было в феврале 2021 года). Также глава государства предложил ради экономии совместить референдум с местными выборами, а они, в свою очередь, должны состояться не позднее 18 января 2022 года.