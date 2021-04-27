27 Апреля 2021
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Дрвенград, деревня Эмира Кустурицы (2019) | Фото: Накануне.RU

СМИ: Врачи пытались реанимировать Марадону, когда тот уже около часа был мертв

В деле о смерти знаменитого футболиста Диего Марадоны появились новые обстоятельства. Медкомиссия пришла к выводу, что лечащие врачи не оказали должную помощь умирающему мужчине, передает РБК. Так, врачи не обратили внимания на проблемы Марадоны с сердцем и цирроз печени.

Более того, комиссия приходит к выводу, что Марадона был мертв уже около часа, когда врачи попытались его реанимировать. Этот вывод противоречит показаниям медсестры, которая слышала, как экс-футболист ходит у себя в комнате в 7:30 утра, тогда как эксперты определили его смерть 4-6 часами утра.

Эти выводы комиссии могут повлиять на обвинение по делу о смерти Марадоны. Пока фигурантам вменяется причинение смерти по неосторожности, но квалификация может смениться на неоказание помощи, повлекшее смерть, а также причинение смерти с косвенным умыслом. Сейчас по делу обвиняемыми проходят семь человек.

Напомним, 2 ноября 2020 знаменитый футболист был помещен в клинику в городе Ла-Плата. Источники в окружении звезды сообщали, что Марадоне потребовалась корректировка лекарственной схемы, которую он принимает. Через несколько дней он скончался остановки сердца на 61-м году жизни.

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СМИ: Врачи пытались реанимировать Марадону, когда тот уже около часа был мертв

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Теги: диего марадона, смерть, обвинение, реанимация



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