Власти хотят выявлять должников по цифровому идентификатору

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) может получить право запрашивать сведения о должниках с помощью уникального цифрового идентификатора через государственные информационные системы. Соответствующий законопроект подготовлен Правительством.

Проект разработан в рамках "Цифрового исполнительного производства". Приставы получат доступ к СНИЛС, идентификационному номеру налогоплательщика, а также серии и номеру паспорта. К Единой системе межведомственного электронного взаимодействия подключат банки, другие кредитные организации, налоговые органы и органы, осуществляющие госрегистрацию прав на имущество.

В Правительстве указывают, что сейчас на должников указывают только ФИО, дату и место рождения, и это будто бы приводит к ошибочной идентификации, а долги иногда требуют с "чистых" граждан. К тому же дела затягиваются. Поэтому нужно ввести цифровой идентификатор, чтобы "вычислять" должников мгновенно.

Законопроектом предусмотрена возможность автоматического принятия решений по вопросам возбуждения исполнительного производства по должникам.

Ранее сообщалось, что россияне стали хуже обслуживать свои кредиты в 2020 году. Количество должников с просроченными потребительскими кредитами за год выросло на 8% и на конец января достигло 5,4 млн человек, тогда как в прежние годы прирост вышедших на просрочку заемщиков не превышал 4–5%.