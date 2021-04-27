Свердловские зоозащитники объяснили, почему никто не хочет ловить бездомных псов

В уральском благотворительном фонде "Зоозащита" объяснили, почему в Свердловской области не заключаются контракты на отлов бездомных животных.

Напомним, в прошлом году стаи бродячих псов не раз нападали на людей в Североуральске. В дальнейшем прокуратура установила, что местные власти не заключали никакого контракта на отлов безнадзорных собак.

Как рассказала на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге глава фонда "Зоозащита" Анна Вайман, подобные сигналы поступают к ним со всех муниципалитетов области.

"Заявляясь на выполнение контракта, мы сталкиваемся с тем, что расценки на осуществление данных действий очень низкие. По таким ценам могут работать, как я их называю, мошенники. Потому что есть очень много исполнителей контрактов по Свердловской области, которые их не исполняют, а бюджетные средства уходят в никуда", - рассказала Вайман, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По ее словам, она лично знает исполнителей, которые стараются выполнить контракты качественно и в первую очередь гуманно по отношению к самим животным.

"Но это нерентабельно экономически, нужно решать вопросы с тарифами. Вчера я разговаривала с исполнителями в Заречном и очень много услышала о том, какие у них проходят проверки. Другой вопрос, почему не проверяют тех, кто недобросовестно выполняет контракт. И это очень большая проблема", - заключила Анна Вайман.

Также ситуацию в Североуральске прокомментировали в департаменте ветеринарии Свердловской области.

"Полномочия по обращению с животными без владельцев переданы муниципальным образованиям. Субвенции из областного бюджета для муниципалитетов имеются. Почему не заключался вовремя контракт? Это вопросы к организации работы на местах", - сообщил заместитель директора департамента Игорь Стрельцов.