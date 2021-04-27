Школы Екатеринбурга сами будут решать вопрос с 10-дневными выходными для учеников

Екатеринбургские школы самостоятельно примут решение об организации 10 дневных майских выходных для своих учеников. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации.

Так, работа школ с 4 по 7 мая будет зависеть от выполнения учебного плана и календарного учебного графика в конкретном учебном заведении. Руководители школ также могут принять решение о применении дистанционного обучения в эти дни.

В свою очередь в детских садах вопросом занимаются родители, среди которых до 28 апреля включительно проводится опрос.