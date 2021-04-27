27 Апреля 2021
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Происшествия Челябинская область
Евгений Пашков, экс-начальник управления капстроительства Челябинска (2019) | Фото: Накануне.RU

Прокуратура обжаловала приговор экс-начальника управления капстроительства Челябинска

Прокуратура области внесла апелляционное представление на приговор экс-начальника управления капстроительства Челябинска Евгения Пашкова, осужденного к 8 годам в колонии строгого режима за получение взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре считают приговор чрезмерно мягким, а назначенное наказание несправедливым. В связи с этим просят приговор отменить, применить дополнительное наказание в виде штрафа в сумме 75 млн. руб., увеличить Пашкову срок наказания в виде лишения свободы, а срок запрета занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления – до 10 лет.

Напомним, 21 апреля Центральный районный суд приговорил Евгения Пашкова к 8 годам в колонии строгого режима с запретом занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на срок 5 лет.

Пашков признан виновным в получении взятки в размере 1,3 млн рублей. По версии следствия, Пашков, в группе с бывшим главой Челябинска Евгением Тефтелевем в 2015-2019 гг. получил взятку частями в размере 2,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска.

28 октября 2020 г. Центральный районный суд приговорил экс-главу Челябинска Евгения Тефтелева к 3 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн руб. за получение взятки в особо крупном размере. Экс-градоначальник уже выплатил штраф.

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Прокуратура обжаловала приговор экс-начальника управления капстроительства Челябинска

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Теги: Евгений Пашков, Евгений Тефтелев, арест, взятка, уголовное дело, приговор,



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