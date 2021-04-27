27 Апреля 2021
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Волонтёры, Нижневартовск (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске сотрудников "Скорой помощи" танцем поздравили с профессиональным праздником

Волонтёры-медики Нижневартовска организовали поздравление для работников станции скорой медицинской помощи. Сотрудники службы свой профессиональный праздник отмечают 28 апреля. Для медработников организовали танцевальную тренировку "Зумба". Также были переданы красные шары с открытками от воспитанников детского сада "Айболит", сообщили Накануне.RU в мэрии.

Руководитель местного отделения Всероссийского общественного движения "Волонтёры-медики" Евгения Пастухова отметила, что люди, которые работают на станции "Скорой помощи", очень заняты. Собрать их всех вместе достаточно сложно. Поэтому было принято решение поздравить их заранее.

"Мы хотели поблагодарить медицинских работников за их круглосуточную работу, особенно в период пандемии. Цель нашей акции – сделать так, чтобы каждый из них получил частичку тепла и слова благодарности", - рассказала Евгения Пастухова.

Участие в акции принимали волонтёры-медики, а также сотрудники детского сада "Айболит", представители поискового отряда "Азимут", волонтёры Нижневартовского медицинского колледжа и школьный отряд Всероссийского движения "Волонтёры-медики".

Волонтёры, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

"В Нижневартовской городской службе "Скорой помощи" я работаю уже 15 лет. Таким образом нас поздравляют впервые. Увидеть это не по телевизору, а вживую, это здорово, - рассказывает фельдшер Нижневартовской городской службы скорой помощи Евгений Кузнецов. – Для меня это самая лучшая работа в мире. Каждый день сталкиваемся с нестандартными ситуациями. Например, лично я принимал роды и на дому, и в машине. В период пандемии было очень тяжело, но нам помогал оптимизм, который до сих пор с нами. Мы верили, что справимся со всеми трудностями".

В конце акции волонтеры выстроились в виде номера телефона "103". Водители машин "Скорой помощи" включили сирены в память о коллегах, которые уже не встретят свой профессиональный праздник.

Врачи, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Врачи, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

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В Нижневартовске сотрудников "Скорой помощи" танцем поздравили с профессиональным праздником

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Теги: волонтёры, медики, танец, поздравление



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