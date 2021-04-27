27 Апреля 2021
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медали, пермский международный марафон (2021) | Фото: Управление по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий

На медали для Пермского международного марафона потратят 2,3 миллиона рублей

Изготовление медалей для Пермского марафона оценили в 2,3 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Аукцион объявлен на сайте госзакупок. Заявку разместило Управление по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий.

Как следует из технического задания, медали должны быть изготовлены из сплава цинка и иметь цвет античной бронзы. Победитель аукциона должен будет изготовить 50 медалей для участников дистанции на 200 м, 1000 шт. – на один км, 3 тыс. шт. – на три км, 2 тыс. шт. – пять км, 3,2 тыс. шт. – на 10 км, 2 тыс. шт. – на 21 км и 750 шт. на 42 км.

Сделать медали должны до 5 августа.

Пермский международный марафон пройдет в этом году пятый раз. Он состоится 4 и 5 сентября. Организаторы планируют, что по семи дистанциям пробегут 12 тыс. человек. Отметим, что в прошлом году в забегах приняли участие около 8 тыс. спортсменов. Из-за пандемии на соревнования не приехали зарубежные участники.

Первый Пермский международный марафон состоялся в 2017 году. Тогда в нем участвовали 5,5 тыс. человек. В 2018 году на дистанции вышли 7,2 тыс. спортсменов, а в 2019 — уже 9,2 тыс. человек.



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На медали для Пермского международного марафона потратят 2,3 миллиона рублей

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Теги: медали, пермский международный марафон



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