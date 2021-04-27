115 лет назад начала работу первая Госдума

27 апреля (по старому стилю) 1906 года начала работу первая Государственная дума Российской Империи. Эта дата, уже по новому стилю, отмечается с 2012 год в России как День российского парламентаризма.

После революции 1905 года царь Николай II учредил Госдуму как "особое законосовещательное установление, которому предоставляется предварительная разработка и обсуждение законодательных предположений". Царским манифестом от (17) 30 октября 1905 года устанавливалось правило, что "никакой закон не может воспринять силу без одобрения Государственной думы". То есть Дума сразу стала органом законодательным.

По мнению многих историков, учреждение Госдумы и парламентаризма в России стало начало конца монархии. При этом институты народовластия (вече, земские соборы) существовали на Руси и у славянских племен издревле. Так, византийский писатель Прокопий Кесарийский пиал в VI веке о том, что славяне и анты "не управляются одним человеком, но издревле живут в народоправстве, и потому у них счастье, а несчастье в жизни считается общим делом".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал по этому поводу статью, в которой заявил, что у российского парламентаризма тысячелетняя история и уникальный опыт развития, поэтому Западу не позволят насаждать свои порядки. Особенно после скандальных выборов в США, когда весь мир увидел американскую демократию.

О том, есть ли демократия в России, эксперты спорят до сих пор. Одни, в основном либеральные, считают, что ее нет, так как Россия не следует во всем западным советам, другие, преимущественно консервативно-патриотические, - что есть и именно этим объясняются многие российские проблемы: Россия пытается подражать Западу вместо того, чтобы развивать свое. Однако почти все недовольны нынешней демократией в России.

Интересно, что Аристотель считал демократию одной из худших форм правления, противопоставляя ей политию, то есть власть достойных.