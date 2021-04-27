Губернатор Югры обсудит с жителями вопросы занятости

Губернатор Наталья Комарова обсудит с жителями Югры труд и вопросы занятости, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В 13.00 в пятницу, 30 апреля, в прямом эфире обсудим, уважаемые земляки, ваши вопросы о мерах по восстановлению рынка труда, трудоустройству будущих выпускников, "перезагрузке" работы центров занятости, о "дистанционных" рабочих местах. Полагаю, в преддверии 1 мая это – важная тема. К тому же, много вопросов о нерабочих днях 4-7 мая", - написала Комарова в своём Instagram.

Модераторами эфира станут основатель центра профессиональной переподготовки и повышения квалификации "Персонал Профи" (Сургут) Александр Данильченко, член совета Национально-культурной автономии татар Сургута, мама-блогер Розалия Сабитова, председатель экспертного совета местной общественной организации "Работающая молодёжь города Нижневартовска", координатор профориентационного Центра подготовки молодёжи "Сильная Личность" Александр Яковенко.