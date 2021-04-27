27 Апреля 2021
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Политика В России За рубежом
Вакцина от коронавируса Спутник V, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2021) | Фото: пресс-служба Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи

В РФПИ назвали "политическим" решение Бразилии не ввозить в страну "Спутник V"

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), совместно с которым была разработана вакцина "Спутник V", назвали запрет ввоза препарата в Бразилию "политическим решением".

В официальном твиттере "Спутника V" сообщается, что "затягивание Национальным агентством по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) принятия разрешения на импорт и использование в стране вакцины "Спутник V", к сожалению, носит политический характер и не имеет ничего общего с доступом к информации о вакцине или наукой".

Также в РФПИ вспомнили, что в прошлом году США пытались препятствовать приобретению Бразилией российский вакцины.

Напомним, ранее технические эксперты Anvisa рекомендовали не разрешать импорт российской вакцины, "пока не будут представлены данные для устранения выявленных недостатков". При этом Национальная техническая комиссия по биобезопасности министерства науки Бразилии признала российскую вакцину безопасной и одобрила ее коммерческое производство в стране.

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В РФПИ назвали "политическим" решение Бразилии не ввозить в страну "Спутник V"

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Теги: спутник v, бразилия, рфпи



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