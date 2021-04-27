В Челябинской области за сутки подтверждено 107 случаев COVID-19

В Челябинской области за сутки у 107 человек выявили COVID-19, девять человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 59 тыс. 792 человек.

В настоящий момент в регионе 2 тыс. 997 заболевших. За сутки выписаны 113 человек, всего в регионе выздоровели 54 тыс. 170 пациентов.

За прошедшие сутки умерло девять человек, из них семь от коронавируса. Еще у двух пациентов COVID-19 был сопутствующим заболеванием.