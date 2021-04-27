27 Апреля 2021
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Политика Челябинская область
агитация, листовка, депутат Марсель Хазиев, (2021) | Фото: администрация Челябинска

В Челябинске депутата могут оштрафовать за листовки на столбах

Администрация Челябинска планирует возбудить административное производство из-за массового размещения агитации за депутата Центрального районного совета Марселя Хазиева.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, выявлены факты массового размещения информационных материалов с надписью "Хазиев работает" на опорах освещения, что запрещено правилами благоустройства.

"По данному факту сотрудниками управления в настоящий момент принимается решение о возбуждении административного производства", - подчеркнули в администрации.

агитация, листовка, депутат Марсель Хазиев,(2021)|Фото: администрация Челябинска

Нарушителю грозит штраф.

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В Челябинске депутата могут оштрафовать за листовки на столбах

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Теги: штраф, депутат, Марсель Хазиев, агитация,



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