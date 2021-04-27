Правительство Японии намерено продолжать переговоры с Россией по поводу Курил

Правительство Японии намерено продолжать решать вопрос о принадлежности Курильских островов с Россией путем активных переговоров и с перспективой заключения мирного договора. Об этом говорится в ежегодном дипломатическом докладе МИД Японии. Примечательно, что в этом же документе Курильские острова называются "Северными территориями, на которые распространяется суверенитет Японии", передает ТАСС.

Впрочем, еще в середине января этого года генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като заявил, что Япония настроена вести "настойчивые переговоры" с Россией. Кацунобу добавил, что уже после внесения изменений в российскую Конституцию (которые запрещают отчуждение территорий страны) экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил договоренность о том, чтобы ускорить переговоры о мирном договоре на основе декларации 1965 года.

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что продолжит курс в отношении России, который проводил его предшественник Синдзо Абэ. В разговоре с Путиным он высказал намерение не оставлять данный вопрос "для последующих поколений".