27 Апреля 2021
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Происшествия Свердловская область
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Екатеринбуржец предстанет перед судом за смерть мужчины и его 6-летнего ребенка в ДТП

Перед Железнодорожным судом Екатеринбурга предстанет местный житель 1973 г.р., обвиняемый в нарушении ПДД, что привело к смерти пешехода и его 6-летнего сына. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, обвинительное заключение с материалами дела уже направлены в суд для рассмотрения по существу.

Трагедия произошла 14 декабря 2020 г. около 12.55. Водитель "Lada 217230" превысил скорость, двигаясь по правой полосе проезжей части ул. Техническая со стороны ул. Маневровая. При допустимых 60 км/ч, мужчина ехал с 70-80 км/ч.

"Управляя автомобилем, обвиняемый видел, что проезжая часть ул. Техническая представляет собой мерзлое асфальтированное покрытие, обработанное противогололедными материалами. Однако, проявив преступную небрежность, обвиняемый мер к снижению скорости не предпринял, не учел дорожные условия, в результате чего при повороте проезжей части ул. Техническая не справился с управлением автомобиля, допустил его занос и выезд за пределы проезжей части на трамвайные пути, где допустил наезд на пешеходов – мужчину и его 6-летнего сына", - рассказали в прокуратуре.

В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы, от которых скончался на месте. Его сын скончался 13 января 2021 г. в городской больнице Екатеринбурга. Обвиняемый полностью признал свою вину, пояснив, что не оценил дорожные условия и не справился с автомобилем. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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Екатеринбуржец предстанет перед судом за смерть мужчины и его 6-летнего ребенка в ДТП

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Теги: ДТП, ПДД, наезд, ребенок, отце, сын, смерть, Екатеринбург, суд



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