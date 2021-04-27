27 Апреля 2021
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Политика Дальневосточный ФО
заседание политсовета Единая Россия, свердловское отделение (2019) | Фото: Накануне.RU

В Бурятии депутат от "ЕР" Бобков снова пошел против решения партии

Во фракции "Единой России" в Народном Хурале Бурятии произошёл разлад. Депутат Игорь Бобков открыто пошел против мнения членов фракции и "самовыдвинулся" на пост председателя комитета по бюджету, налогам и финансам.

Как передаёт МК "Улан-Удэ", "Единая Россия" решила выдвинуть Александра Бардунаева, однако Игорь Бобков не согласился с таким решением и в ходе сессии Хурала заявился как самовыдвиженец, составив, таким образом, конкуренцию своему однопартийцу.

"Я возмущен тем, что выдвинули молодого. У него опыт всего 2,5 года в составе комитета. Между тем я член комитета по бюджету уже 14 лет и досконально знаю все процессы", - приводит издание слова Бардунаева.

Интересно, что Игорь Бобков уже не в первый раз выступает против позиции партии. В марте он выступил с сенсационным заявлением о том, что необходимо вернуть прежний пенсионный возраст, поскольку мужчины не доживают до 65 лет и не успевают воспользоваться пенсией.

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В Бурятии депутат от "ЕР" Бобков снова пошел против решения партии

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Теги: Бурятия, Хурал, Бобков



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