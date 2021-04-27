Названы лидеры и аутсайдеры по вакцинации среди российских регионов

Названы регионы, в которых прививочная кампания от коронавируса идет наиболее интенсивно, а также регионы-аутсайдеры. По подсчетам издания VTimes, Чукотка и Белгородская область значительно опережают другие субъекты по скорости вакцинации. Как минимум одним компонентом привиты более 17% жителей Чукотки и 12,6% жителей Белгородчины. Правда, на Чукотке такие темпы объясняются небольшой численностью населения.

В аутсайдерах числятся Дагестан (первый компонент получили только 1,9% населения), Тюменская область, Адыгея и Кабардино-Балкария.

Российские федеральные власти по-прежнему не теряют надежды сформировать в начале – середине осени коллективный иммунитет, то есть вакцинировать 60-70% взрослого населения. При этом то регионы сообщают о нехватке вакцин, то сами жители нуждаются в стимулировании и неохотно идут на прививку, например, в Москве мэр объявил о введении материального поощрения для пожилых людей, которые все-таки сделают прививку.